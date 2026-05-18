Каков средний срок службы холодильника и как продлить его срок службы

Эксперт поделился советами, как ухаживать за холодильником, чтобы он работал без сбоев.

Каждой современной кухне необходим холодильник. Без него пришлось бы ежедневно ходить в ближайшие супермаркеты, а в жаркий летний день вы не смогли бы насладиться мороженым или прохладительными напитками, пишет Slashgear.

Издание отмечает, что еще хуже то, что возрастет риск пищевых отравлений. Учитывая, насколько неприятной может быть жизнь без удобств холодильника, если вы пользуетесь своим уже несколько лет, очень важно знать, когда пришло время его обновить и как продлить срок его эксплуатации.

По оценкам экспертов, средний срок эксплуатации холодильника составляет 12 лет. Однако в статье указывается, что это не всегда так, поскольку некоторые модели могут выйти из строя раньше, а другие – прослужить до 20 лет.

Видео дня

"Все зависит от качества бренда, типа холодильника, а также от ваших привычек по использованию и уходу за ним", – отмечается в публикации.

Например, некоторые дорогие высокотехнологичные холодильники с множеством дополнительных функций имеют меньший срок эксплуатации, чем простые модели с морозильной камерой сверху.

В статье объясняется, что это связано с тем, что изысканные холодильники оснащены сложными, передовыми технологиями, такими как встроенные льдогенераторы, интегрированные очистители воздуха и диспенсеры для воды, которые могут легко выйти из строя.

Точно так же недорогой холодильник низкого качества прослужит не так долго, как высококачественный прибор от известного бренда, например Sub-Zero. Однако это не означает, что все модели ведущих брендов являются надежными.

Издание рассказало, что есть холодильники, которых лучше избегать, поскольку через пять лет эксплуатации в них начнут возникать проблемы.

Не обязательно тратить тысячи долларов на современный холодильник, чтобы быть уверенным в его долговечности. В статье опубликован совет, что вместо этого лучше найти самую надежную модель, которая наилучшим образом соответствует вашим личным требованиям и бюджету.

"Даже если вы отдаете предпочтение холодильникам от самых надежных производителей кухонной техники, не забудьте просмотреть отзывы покупателей, чтобы выявить возможные недостатки", – говорится в статье.

Меры, благодаря которым холодильник будет дольше работать

Во-первых, не забывайте регулярно чистить холодильник. Если вы редко чистите холодильник, на уплотнителях дверей будут скапливаться капли соуса и остатки еды, что приведет к утечке холодного воздуха.

Это, в свою очередь, заставит прибор работать интенсивнее, и рано или поздно компрессор выйдет из строя, а счета за коммунальные услуги резко вырастут.

"Помимо еженедельной уборки холодильника, раз или два раза в год следует чистить конденсаторные змеевики. Таким образом вы предотвратите накопление грязи и пыли, которые могут ограничивать поток воздуха, ухудшать работу прибора и сокращать его срок эксплуатации. Также рекомендуется чистить и заменять все фильтры", – отмечается в публикации.

Издание рассказало, что важно и то, где расположен холодильник. Следует выбрать место, где нет источников тепла и прямых солнечных лучей. Кроме того, убедитесь, что со всех сторон холодильника достаточно свободного пространства для надлежащей вентиляции, а также что его верхняя часть всегда свободна. Еще издание советует не переполнять холодильник.

Признаки того, что холодильник скоро выйдет из строя

Исправный холодильник издает тихий гул или жужжание, которые не нарушают покой. Однако если он начинает издавать неприятные звуки, такие как лязг, скрип или скрежет, это явный признак того, что под поверхностью что-то не так.

Еще один распространенный признак – неравномерное охлаждение. Если холодильник не может сохранить напитки холодными или свежие продукты портятся быстрее, чем следует, это может означать, что прибор работает не на полную мощность.

"Причиной такой проблемы могут быть различные факторы, в частности поврежденный компрессор, неисправные уплотнители дверей, неисправный термостат или загрязненные теплообменники конденсатора", – говорится в статье.

Если вы заметили эти признаки, издание советует обратиться к специалисту для проверки оборудования, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Издание отметило, что задняя часть вашего холодильника естественным образом нагревается. Если он выделяет слишком много тепла или определенные участки становятся слишком горячими, чтобы к ним прикоснуться, это обычно означает, что теплообменники конденсатора чрезмерно загрязнены и требуют очистки, либо что компрессор выходит из строя.

Советы по хранению продуктов в холодильнике

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты по безопасности пищевых продуктов перечислили, что нельзя хранить в дверцах холодильника.

Также мы писали, что эти овощи нельзя хранить в холодильнике, так как они не переносят холода.

Вас также могут заинтересовать новости: