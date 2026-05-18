В США во время авиашоу столкнулись два военных самолета стоимостью более 100 млн долларов

Два самолета ВМС США столкнулись в воздухе во время выполнения маневров на авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хом в штате Айдахо, сообщает Townhall.

На видеозаписи видно, как, судя по всему, два самолета – EA-18G Growler и Boeing F/A-18E/F Super Hornet – столкнулись друг с другом во время выполнения маневров на низкой скорости. По данным, их общая стоимость превышает 100 млн долларов.

Предполагается, что они запутались в воздушных потоках и начали терять высоту. Пилотам и офицерам по вооружению удалось катапультироваться до того, как самолеты упали на землю.

Издание добавило, что официальные источники не обнародовали информацию о состоянии здоровья военнослужащих, участвовавших в инциденте.

Однако местные СМИ сообщают, что экипажам удалось успешно катапультироваться. В настоящее время авиабаза Маунтин-Хом находится в режиме изоляции из-за этого инцидента.

Американские военные должны установить, стало ли столкновение следствием ошибки пилотирования, технической неисправности или проблем при выполнении сложного маневра.

Известно, что EA-18G Growler – это специализированный самолет радиоэлектронной борьбы, созданный на базе истребителя F/A-18 Super Hornet. Такие самолеты используются ВМС США для подавления систем радиолокации, связи и противовоздушной обороны противника.

