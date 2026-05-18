В ОАЭ беспилотник атаковал АЭС, загорелся дизельный генератор: реакция МАГАТЭ и Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина решительно осуждает атаку с использованием дронов на Объединенные Арабские Эмираты вблизи АЭС.

Министерство обороны ОАЭ в воскресенье, 17 мая, сообщило, что продолжается расследование с целью установления источника атаки беспилотников, которые поразили генератор вблизи атомной электростанции Барака в Абу-Даби, сообщает Al Arabiya English.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что "успешно" обезвредило два беспилотника, тогда как третий попал в генератор вблизи станции. В ведомстве отметили, что беспилотники были запущены с "западной границы", не предоставив при этом дополнительных подробностей.

Издание добавляет, что Министерство иностранных дел ОАЭ осудило атаку беспилотника, назвав ее "опасной эскалацией".

"ОАЭ подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах не будут терпеть никакой угрозы своей безопасности и суверенитету", – говорится в заявлении министерства.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш позже в воскресенье написал в X, что "террористическое" нападение на атомную электростанцию Барака – независимо от того, было ли оно совершено непосредственно Ираном или "через одного из его посредников" – является "мрачным событием, нарушающим все международные законы и нормы и свидетельствующим о преступном пренебрежительном отношении к жизни гражданского населения в ОАЭ и прилегающих регионах".

Согласно заявлению пресс-службы Абу-Даби, службы экстренной помощи отреагировали на инцидент и подтвердили, что о пострадавших не сообщалось.

В статье указывается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что получило от ОАЭ информацию о том, что уровень радиации на атомной электростанции остается низким. Агентство отметило, что внимательно следит за развитием ситуации.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил "глубокую озабоченность" по поводу этого инцидента. Он добавил, что военная деятельность, угрожающая ядерной безопасности, является неприемлемой.

Власти ОАЭ добавили, что приняты все меры предосторожности и что будет предоставляться дополнительная информация по мере ее поступления.

Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) заявило, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и работоспособность ее основных систем.

Украина решительно осуждает атаку дронов на Объединенные Арабские Эмираты, которая привела к возгоранию вблизи атомной электростанции, написал в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодняшнее нападение на территорию АЭС Барака в ОАЭ, во время которого беспилотник попал в электрогенератор, является абсолютно неприемлемым. Украина решительно осуждает любые нападения, представляющие угрозу для ядерных объектов", – написал он.

Глава МИД Украины напомнил, что уже более 4 лет Украина подвергается целенаправленным ударам России по энергетической инфраструктуре, в частности по АЭС, что продолжает ставить под серьезную угрозу жизнь гражданского населения, региона и всего мира.

"Защита ядерных объектов в любой точке мира имеет решающее значение и должна быть гарантирована безоговорочно", – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа призывают ОАЭ активнее участвовать в войне с Ираном и захватить один из иранских островов в Персидском заливе. Некоторые чиновники из окружения Трампа призвали ОАЭ захватить остров Лаван, который подвергся тайным военным ударам ОАЭ в начале апреля. ОАЭ взяли на себя основную тяжесть ответных ударов Ирана после начала военных операций США и Израиля против Ирана. В результате ОАЭ удвоили свои усилия по укреплению отношений с США и Израилем, тогда как их отношения с соседними странами остаются напряженными.

Также мы писали, что ОАЭ к 2027 году планируют удвоить мощности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива. Таким образом они хотят снизить зависимость от этого морского пути, закрытие которого во время войны с Ираном привело к потрясениям на мировых рынках. Компания Abu Dhabi National Oil Co. строит нефтепровод, ведущий к порту Фуджейра в Оманском заливе. Государственная нефтяная компания уже эксплуатирует нефтепровод пропускной способностью 1,5 млн баррелей в сутки, проходящий от нефтяных месторождений в пустыне до порта на восточном побережье, который оказался спасением для страны во время войны.

