Письмо из США об отмене размещения войск 'застряло' в почте генерала Польши, – Politico

Гражданское руководство министерства обороны узнало о приостановке ротации американских войск в Польшу из американских СМИ.

В среду, 13 мая, Польша была удивлена неожиданным решением США отменить запланированное развертывание американских войск в стране. Однако, как выяснилось, предупреждение поступило еще за несколько дней до этого, сообщает Politico.

Согласно информации трех лиц, осведомленных в этом деле, входящих в ближайшее окружение начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулы, который получил это предупреждение, польские военные были проинформированы о решении Пентагона еще в прошлый понедельник.

Однако, как поясняет издание, сообщение застряло в секретной электронной почте генерала Кукулы. В результате руководство министерства обороны и военные Польши узнали об изменении планов важнейшего союзника страны из средств массовой информации.

В сообщении, отправленном генералу Кукуле в начале недели, говорилось о том, что армия США приостанавливает запланированную ротацию в Польшу более 4 000 солдат из бронетанковой бригады.

Однако об этом впервые сообщило в среду издание "Army Times", отметив, что решение касается 2-й боевой бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Аналогичные сообщения опубликовали и другие американские СМИ.

Издание сообщило, что представители американских вооруженных сил впоследствии подтвердили изменение планов по развертыванию войск в Польше, хотя и не раскрыли причин такого решения.

Примечательно, что с того момента Пентагон оправдывает этот шаг как часть тщательно продуманного процесса.

"Решение о выводе войск было принято по итогам всестороннего, многоступенчатого процесса, в котором были учтены мнения ключевых руководителей [американских вооруженных сил в Европе] и представителей всех уровней командного состава. Это не было неожиданным решением, принятым в последнюю минуту", – заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес.

Издание добавляет, что в среду вечером вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал решение США в соцсетях. В частности, он заверил общественность, что этот шаг США не означает сокращения численности американских войск в Польше.

Уже в четверг Косиняк-Камыш сообщил на пресс-конференции, что он проконсультировался с американским генералом Алексом Гринкевичем, командующим американскими вооруженными силами в Европе и верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе, по поводу решения Пентагона.

Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания войск не означает постоянного сокращения численности американских войск в Польше.

Издание отметило, что генерал Кукула не присутствовал на пресс-конференции в четверг, где Косиняк-Камыш обсуждал этот вопрос.

В статье говорится, что американское сообщение о переброске военнослужащих 2-й бронетанковой боевой бригады из Техаса в Польшу было чрезвычайно кратким и не содержало ни объяснений, ни обоснований.

"Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальном порядке", – отметил один из лиц из окружения начальника Генерального штаба.

Другой источник, близкий к лицам из Генерального штаба, назвал эту ситуацию "организационным беспорядком":

"Закон о защите секретной информации предусматривает, что только руководитель учреждения может читать секретную корреспонденцию. Однако для функционирования и обеспечения непрерывности работы учреждения необходимы обходные пути".

Этот человек пояснил, что в случае, если начальник штаба находится в отъезде, он должен назначить лицо для ознакомления с секретной корреспонденцией.

"Общеизвестно, что начальник штаба часто бывает в отъезде и является очень занятым человеком. Именно поэтому он должен уполномочить других лиц на ознакомление с секретной корреспонденцией, чтобы ее проверяли несколько раз в день, а не только тогда, когда начальник найдет на это время", – пояснил собеседник изданию.

В данном случае задержка с ознакомлением с корреспонденцией привела к тому, что гражданское руководство министерства обороны узнало о приостановке ротации американских войск в Польшу из американских СМИ поздно вечером в среду.

Вывод войск США из Европы: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, как свидетельствуют данные Бюро национальной безопасности Польши, США уже перебросили в соседнюю с Украиной страну более 20% запланированного количества солдат и около 70% военной техники, что предусмотрено в рамках изменений в ротации американских войск в Европе. Указывается, что в настоящее время продолжается ротация сил США, которую проводит 1-я кавалерийская дивизия из Форт-Худа в Техасе. Было предположение, что после вывода из Германии 2-й кавалерийский полк США мог бы заменить часть танковой бригадной группы, которую ранее планировалось разместить в Польше. В Бюро национальной безопасности обратили внимание на отсутствие однозначных договоренностей относительно изменений в Соглашении об усиленном сотрудничестве в области обороны от 2020 года, которое регулирует размещение войск США в Польше.

Также мы писали, что Пентагон объявил о выводе 5000 американских военных из Германии. По данным Reuters, это произошло на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном. Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих 6–12 месяцев. Отмечается, что это сокращение вернет численность американских войск в Европе примерно к уровню до 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Германия является крупнейшей базой американских вооруженных сил в Европе, где дислоцируется около 35 000 военнослужащих действительной службы. Кроме того, страна служит ключевым центром подготовки кадров.

