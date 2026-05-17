Эксперт развенчал 4 мифа о солнечных панелях

Солнечная электростанция может оказаться выгоднее, чем вы думаете.

Тема бытовых солнечных электростанций становится все более актуальной в наше время, но большинство людей до сих пор серьезно не рассматривают такую возможность из-за распространенных страхов и ложных представлений. Техножурналист Бертел Кинг в авторской статье для издания How to Geek объяснил, почему многие аргументы против домашней солнечной энергетики уже не соответствуют реальности.

Солнечные панели – это слишком дорого. Автор признает, что установка солнечных панелей требует больших начальных затрат, но подчеркивает: в долгосрочной перспективе это может быть выгодной инвестицией. Ведь с одной стороны расходы на электроэнергию постоянно растут, а с другой – солнечные панели уже значительно дешевле, чем были еще несколько лет назад. Солнечная электростанция может окупиться за несколько лет, после чего начинается чистая экономия.

Солнечные панели – это экономия только на электричестве. В публикации говорится, что потенциальная выгода от солнечной энергетики значительно больше, если учитывать еще и возможный переход на электромобили. Автор рассказывает, что его семья уже пользуется двумя электрокарами, а зарядка дома фактически позволила существенно сократить расходы на топливо.

"Возможно, у вас сегодня нет электромобиля, но если вы его приобретете через пять лет, ваши солнечные панели будут генерировать бесплатное топливо, которое вам больше не придется покупать. Если ваш текущий счет за электроэнергию составляет 150 долларов в месяц, но вы тратите на бензин 300 долларов в месяц, то это радикально меняет то, как быстро ваши панели окупятся", – пишет Бертел Кинг.

Солнечные панели очень хрупкие. Автор статьи утверждает, что опасения относительно повреждения панелей часто преувеличены. По его словам, современные солнечные системы рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию под открытым небом и способны выдерживать сложные погодные условия – от снега до града и сильного ветра. И это подтверждает многолетний опыт эксплуатации солнечных панелей самим автором.

Солнечные панели повреждают крышу. Как отмечает автор, многие люди боятся протекания крыши после монтажа панелей, однако на самом деле это зависит от того, был ли монтаж выполнен правильно. Поэтому это вопрос выбора ответственного подрядчика, а не самих панелей.

Другие интересные публикации на тему солнечных панелей

Как писал УНИАН, Германия стала мировым лидером в использовании подключаемых солнечных панелей, которые можно самостоятельно подключить к розетке без электрика, и сейчас в стране уже более миллиона таких установок. Правительство Великобритании также планирует популяризировать эту технологию, упростив правила продажи и использования панелей.

