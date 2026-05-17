С 'ядерной кнопкой' в руках: зачем Путин 20 лет назад приезжал на родину Кучмы

20 лет назад Новгород-Северский принимал глав трех государств.

20 лет назад родина экс-президента Украины Леонида Кучмы, Новгород-Северский на севере Черниговщины, принимала трех лидеров Украины, РФ и Беларуси. С того момента местные верили, что личная симпатия кремлевского диктатора Владимира Путина убережет этот регион от войны.

Но на сегодняшний день стало понятно, что это так не работает. В материале "Суспільного" рассказали подробнее о той самой встрече 2004 года между Путиным, Кучмой и Александром Лукашенко.

Как сообщается, в тот момент город "по-праздничному" прихорашивали. И, конечно, не обошлось без российского ФСБ. "Службы ФСБ были. Наши люди тогда подметили, что охранники носили такой дипломат черненький, прикованный к руке. Все шептались: "Вот Путина кнопка за ним ходит". Мы тогда смеялись: "О, целая кнопка Путина", – вспомнила Наталья Разумейко, которая в тот момент работала в аппарате районной государственной администрации.

Видео дня

А еще, пока Путин, Лукашенко и Кучма ходили по Спасо-Преображенскому монастырю, на крыше отеля "Славянский", который построили на месте массовых расстрелов времен Второй мировой, дежурили снайперы.

Существовал миф о "любимом городе"

В период визита троих лидеров в Новгород-Северский родилась легенда, которая в течение долгих лет успокаивала местных жителей, как говорится в материале. Сообщается, что Путину якобы так понравилась родина Кучмы, что он "пообещал, что город никогда не пострадает от российского оружия".

"Путин подчеркнул: если ты приедешь ко мне на мою малую родину, то у меня нет такого красивого места, чтобы показать. Ему очень понравилось", – рассказала Разумейко.

Именно из-за этого мифа местные жители вплоть до середины 2022 года называли "случайностью" какие-либо прилеты в населенном пункте.

Иллюзии закончились в 2025 году

Осень 2025 года. Российские оккупанты начали системно наносить удары по гражданской инфраструктуре, используя FPV-дроны и "Шахеды". Начальник районной военной администрации Александр Селиверстов заявил, что, таким образом, Россия пытается запугать местное население.

"Они бьют наугад. Пытаются вызвать сопротивление, недовольство властью. После попадания разбрасывают по группам сообщения: мол, смотрите, власть вас не защищает", – объяснил Селиверстов.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин сказал Трампу, что мирного соглашения в этом году не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: