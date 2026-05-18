Ваш рост может предсказать, насколько счастливыми будут ваши отношения

Рост способен с высокой точностью предсказать, насколько гармоничной и успешной окажется личная жизнь человека.

Хотя успешные отношения не зависят от физических параметров, согласно исследованию 2002 года, ваш рост может предсказать, насколько счастливы вы будете в браке или союзе. Люди часто спорят о том, кем быть лучше – высоким или низким. Невысокий рост действительно имеет свои недостатки, например, невозможность дотянуться до того, что лежит на верхней полке, но в этом нет ничего плохого.

Исследование показывает, что женщины более низкого роста имеют явное преимущество, когда дело доходит до построения счастливых и здоровых отношений. Однако примечательно, что в отношении мужчин все обстоит с точностью до наоборот, пишет Your Tango.

Частично это можно объяснить эволюцией, но данная теория работает далеко не во всех случаях. Ученые обнаружили, что у невысоких женщин больше шансов на счастливые отношения

Журнал New Scientist сообщил, что исследование проводилось в Великобритании, где средний рост женщин составляет 162,5 сантиметра. Женщины, находящиеся на нижней границе шкалы роста – от 152,4 до 160 сантиметров – к 42 годам обычно состояли в прочных отношениях и имели детей.

Того же нельзя было сказать о более высоких женщинах.

В рамках исследования изучали не только женщин; статистические данные собирались и о мужчинах. Не стало большим сюрпризом то, что опрошенные женщины заявили, что им больше нравятся мужчины "выше среднего", причем большинство назвали идеальным рост 182,9 сантиметра.

То, что женщины предпочитают более высоких мужчин, логично исключительно с эволюционной точки зрения. Исследование 2015 года доказало, что разум наших предков-пещерных людей приравнивал высокий рост к вере в то, что этот человек лучше приспособлен для защиты окружающих от таких угроз, как бешеные мастодонты и саблезубые тигры.

Исследователи точно не знают, почему мужчин привлекают невысокие женщины

У более низких женщин статистически выше вероятность серьезных осложнений при родах, которые могут привести к летальному исходу, а значит, с эволюционной точки зрения они должны восприниматься как менее жизнеспособные партнеры для долгосрочных отношений.

Даниэль Неттл, профессор Открытого университета, возглавил исследовательскую группу и попытался разобраться в этом вопросе. Он заявил: "Мы знаем, что мужчин привлекают вещи, которые в нашем эволюционном прошлом служили сигналом плодовитости. И в определенном смысле высокий рост является негативным сигналом – высокие женщины позже достигают половой зрелости, и, вероятно, их вторичные половые признаки развиваются несколько позже".

Таким образом, если Неттл прав, более раннее половое созревание невысоких женщин делает их лучшими кандидатками для репродукции. Это интересная теория, которая в некотором смысле противоречит нашему пониманию эволюции, поскольку профессор также отметил, что низкий рост никак не связан с более высокими уровнями фертильности.

Есть и другие учения о роли роста в отношениях, и здесь все довольно запутанно

Идея о том, что женщины предпочитают высоких мужчин, далека от обычного стереотипа из романтических комедий. Множество других исследований также подтвердили, что женщинам просто больше нравятся высокие мужчины. Однако иные научные работы показали, что мужчины предпочитают высоких женщин или женщин "среднего" роста.

Хотя четкого консенсуса о причинах нет, более высокие люди в целом здоровее, богаче и лучше образованы. Это могло бы объяснить, почему женщинам нравятся высокие мужчины, а мужчинам в некоторых случаях также кажутся привлекательными высокие женщины.

Тем не менее, противоречивость различных исследований по этой теме может указывать на нечто совершенно иное. Возможно, идеальный рост партнера – это действительно лишь вопрос личных предпочтений, и, вероятно, реального способа предсказать это не существует.

В то же время это может означать, что характер человека на самом деле гораздо важнее его внешности. У каждого в голове есть идеальный образ, но это не значит, что он совпадет с тем, с кем человек действительно сможет построить счастливые и успешные отношения.

