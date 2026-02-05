Недостижимая 'еОселя': условия станут жестче, доступного жилья будет меньше, - банкир

Большинство современных жилых проектов не укладываются в установленные программой параметры.

В декабре 2025 года Кабинет министров принял постановление, которое существенно обновило правила участия в программе "єОселя". В частности, более жесткими становятся условия относительно площади и стоимости квартир.

Первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева рассказала, что часть изменений уже вступила в силу, в частности расширен перечень льготных категорий – кредиты под 3% теперь могут получать военнослужащие, призванные во время мобилизации.

Другая часть нововведений начинает действовать с 9 февраля 2026 года и предусматривает более жесткие ограничения, которые непосредственно повлияют на возможность участия граждан в программе и параметры жилья, которое может быть приобретено в ипотеку.

Видео дня

Среди таких изменений – ограничения в отношении имеющегося жилья. Отныне участниками программы не могут быть граждане, которые уже владеют жилой недвижимостью общей площадью 52,5 кв. м – для семьи из одного или двух человек; дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи.

"Ранее ограничение в 52,5 кв. м применялось только к семье из одного человека, а для каждого следующего члена семьи разрешалось иметь дополнительные 21 кв. м. То есть, например, семья из двух человек, владея квартирой площадью до 73,5 кв. м, все равно имела право участвовать в программе. Отныне молодая семья из двух человек может подать заявку на "єОселю" только при условии, что в ее собственности менее 52,5 кв. м жилья", – отметила банкир.

Другая новация – ограничение на отчуждение жилья. Если раньше учитывался период 12 месяцев, то теперь 36 месяцев до даты подачи заявки.

"Это означает, что если в течение последних трех лет гражданин продал жилье, и совокупная площадь проданных объектов вместе с имеющимся жильем превышает нормативную площадь, он не сможет стать участником программы", – подчеркнула Дмитриева.

Кроме этого, вводятся новые ограничения, касающиеся непосредственно параметров жилья: площадь квартиры не должна превышать нормативную более чем на 10%. При этом установлен абсолютный предел – не более 115,5 кв. м, независимо от количества членов семьи.

Максимальная цена квадратного метра не может превышать предельную стоимость более чем на 10%. Предельная стоимость определяется как косвенная стоимость строительства жилья в регионе, умноженная на коэффициент 2 (по данным Министерства развития общин и территорий Украины).

Общая цена жилья также не может превышать предельную стоимость более чем на 10%. Предельная стоимость определяется как произведение предельной стоимости 1 кв. м на нормативную площадь.

Ограничения площади и стоимости жилья

Дмитриева привела пример расчетов для семьи из трех человек в Киеве:

Нормативная площадь – 73,5 кв. м. Предельная стоимость: 60 162 × 73,5 = 4 421 907 грн. Максимальная стоимость квартиры с учетом +10% – 4 864 097 грн.

Для Львова максимальная стоимость квартиры для такой же семьи составит 4 139 196,60 грн.

"Ранее программа "єОселя" фактически не ограничивала ни площадь, ни стоимость жилья – разницу можно было покрыть большим первым взносом. Теперь правила стали значительно жестче, и это кардинально меняет подход к выбору квартиры", – объясняет эксперт.

По словам банкира, наиболее дискуссионный вопрос – соотношение стоимости жилья и площади квартир в новостройках к параметрам, заложенным в новых условиях программы. Она подчеркнула, что жилищное строительство имеет достаточно длинный цикл, и подавляющее большинство квартир, которые сегодня находятся в продаже, были спроектированы в 2024 - первой половине 2025 года, когда новых ограничений еще не существовало.

Кроме того, за последние годы существенно выросла себестоимость строительства из-за подорожания материалов, энергоносителей, логистики, рабочей силы и т.д.

"Большинство современных жилых проектов просто не укладываются в установленные программой параметры. Это означает, что предложение жилья, соответствующего всем требованиям "єОсели", будет достаточно ограниченным", – отмечает Дмитриева.

"єОселя" - главные новости

Начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана сообщила, что средний доход в месяц покупателя жилья по льготной государственной программе ипотеки "єОселя" составляет от 40 тысяч гривен.

Чаще всего ипотечные кредиты оформлены на мужчин – 65%. Средний возраст заемщика находится в диапазоне 26-45 лет (77,8%). При этом 70% заемщиков женаты и имеют детей. Ровно 78% кредитов по программе оформлено на покупку одно-двухкомнатных квартир площадью до 73 м2.

Согласно исследованию "OLX Недвижимость", в Украине количество объявлений о продаже жилья с возможностью оформления кредита по государственной ипотечной программе "єОселя" по состоянию на декабрь росло. В октябре 2024 года таких предложений было 5,8 тысячи, а в октябре 2025 года – почти 17 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: