Рост ВВП в феврале также состоялся благодаря оживлению во внутренней розничной торговле.

В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года - на 1,1%. Как сообщили в Министерстве экономики, несколько ниже начало года является отражением неравномерности тенденций роста прошлого года.

"Вместе с тем пока мы пока идем даже немного выше нашего прогноза на 1 квартал. Основными факторами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров. В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам "еВідновлення" и "еОселя", а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы.

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Отмечается, что рост ВВП в феврале также состоялся благодаря оживлению во внутренней розничной торговле. Также в феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.

В Минэкономики напомнили, что в январе 2025 года рост ВВП оценивается на уровне 1,5%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.

Рост экономики Украины

В январе 2025-го экономика Украины выросла на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года рост ВВП оценивается на уровне 1,7%. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

В Международном валютном фонде сообщили, что по итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, но в 2025 году он может замедлиться до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и длительной войны.

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