Положительную динамику в ноябре демонстрировали сразу несколько отраслей.

Рост валового внутреннего продукта Украины в ноябре 2024 года замедлился до 0,9%, что на 0,6% меньше по сравнению с октябрем. Тем не менее за 11 месяцев ВВП нашей страны вырос на 4,0%, сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что положительную динамику в ноябре демонстрировали отрасли транспорта, строительства, внутренней торговли, перерабатывающей промышленности и добывающей промышленности.

"Драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. Свою роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, єОселя и другие в рамках политики "Сделано в Украине". Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения", - заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Также в Минэкономики подчеркнули, что отрасль транспорта демонстрировала положительную динамику благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора, а внутренняя торговля - благодаря устойчивому внутреннему спросу и предложению товаров.

Экономика Украины - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Европарламенте призывают использовать 200 миллионов евро из активов РФ на оружие и восстановление Украины. Высокую представительницу ЕС Каю Каллас просят подготовить соответствующее правовое предложение.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, отменят ли повышение военного сбора после войны. Ожидается, что это решение позволит ежемесячно получать в бюджет до девяти миллиардов гривень.

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