В Украине снизилось производство животноводческой продукции, а кроме этого "просели" добывающая отрасль и транспорт.

В январе 2025-го экономика Украины выросла на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года рост ВВП оценивают на уровне 1,7%. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров", - отметили в ведомстве.

Специалисты обращают внимание на то, что в Украине претерпело существенное падение производство животноводческой продукции. Ранее в Госстате заявили, что с 2010 по 2023 годы количество крупного рогатого скота в Украине уменьшилось с 4,8 млн голов до 2,3 млн голов (то есть, в 2,2 раза).

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Среди причин такой динамики называют рост себестоимости производства животноводческой продукции, которое обусловлено, в том числе, российско-украинской войной.

Также в январе зафиксировали падение в таких сферах как добывающая отрасль и транспорт. Среди главных причин кризиса в добывающей отрасли называют остановку работы шахт в Донецкой области, которые находятся на линии соприкосновения.

В ведомстве отметили, что благодаря высокому бюджетному финансированию удалось компенсировать падение объемов экспорта товаров.

В целом рост ВВП в январе обеспечили:

внутренняя торговля;

восстановление поврежденной критической инфраструктуры;

реконструкция и ремонт дорог;

перерабатывающая промышленность;

строительство жилья;

закупки продукции ОПК.

"Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год", - добавили в Министерстве экономики.

Что будет с экономикой в 2025 году

Напомним, в конце года в международном агентстве Fitch Ratings заявили, что в 2025 году рост украинской экономики замедлится до 2,9%. Причиной этого назвали дефицит рабочей силы и энергии.

А еще ранее в МВФ заявили, что в 2025 году государственный долг Украины будет составлять более 100% валового внутреннего продукта. Среди главных факторов - война и задержки помощи со стороны международных партнеров.

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