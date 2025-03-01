Рост ВВП Украины в 2025-м замедлится до 2-3%

Экономика Украины в условиях войны сохраняет устойчивость, несмотря на три года войны. При этом рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции, которая достигла 12,9%.

В Международном валютном фонде сообщили, что по итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается в 3,5%, но в 2025 году он может замедлиться до 2-3% из-за дефицита рабочей силы, повреждения энергетической инфраструктуры и затянувшейся войны.

Отмечается, что инфляция продолжает расти, достигнув 12,9% в годовом измерении в январе, что обусловлено ростом цен на продукты питания и оплату труда.

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Международные резервы Украины достигли 43 миллиардов долларов по состоянию на январь 2025 года благодаря внешней финансовой помощи.

В МВФ указали на чрезвычайно высокие риски для экономики из-за неопределенности перспектив мира и дальнейшего восстановления Украины.

Экономика Украины - последние новости

Согласно оценке Института экономических исследований, в январе ВВП Украины вырос на 2% по сравнению с ростом на 1,6% в декабре 2024 года. В Министерстве экономики же оценили рост ВВП в январе на 1,5%, тогда как в декабре прошлого года - на 1,7%.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз роста экономики Украины в 2025 году с 4,7% до 3,5%.

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