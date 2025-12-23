Во всех отраслях России сократилось количество вакансий, а дефицит рабочей силы остается острым.

В России замедлился рост зарплат, даже несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. Это очередной признак охлаждения российской экономики во время войны.

Газета Financial Times пишет, что в ноябре зарплаты для новых работников выросли лишь на 6,9% в годовом измерении, тогда как в январе этот показатель составил 18,9%. В то же время уровень безработицы в стране остается на рекордно низком уровне в 2,2%.

"Замедленный рост заработной платы означает, что другие показатели, включая уровень потребления и связанные с ним налоги, последуют за ним", - отметила эксперт по российской экономике в Киевской школе экономики Элина Рыбакова.

По ее словам, это усилит давление на государственные финансы страны. Россия все больше зависит от налогов на фоне сокращения энергетических доходов из-за санкций и низких цен на нефть.

Также во всех отраслях РФ сократилось количество вакансий. Наибольшее падение зафиксировано в горнодобывающем секторе и транспорте.

Официальная российская статистика также демонстрирует охлаждение экономики после военного бума, который начался после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тогда Москва ослабила фискальные ограничения и использовала сбережения от предыдущих энергетических доходов и направила средства на производство вооружений и выплаты зарплаты военным.

Благодаря притоку средств от продажи нефти российская экономика росла более чем на 4% в 2023-2024 годах. Экономика начала охлаждаться еще в прошлом году, и ожидается, что рост ВВП достигнет лишь 1% в 2025 году в лучшем случае.

"Ситуация в российской экономике заметно ухудшилась. Экономика впервые с начала 2023 года перешла на грань стагфляции", - отметил руководитель российского государственного экономического аналитического центра Дмитрий Белоусов.

В то же время дефицит рабочей силы остается острым. По данным министерства труда, в течение пяти лет России понадобится более 3 млн новых работников. Дефицит рабочей силы в РФ остается выше 25%, что в четыре раза превышает довоенный уровень.

Проблемы экономики России - главные новости

Газета The Washington Post писала, что российская экономика входит в самый опасный период. Из-за исчерпанных российских резервов и санкций по нефти и банкам 2026 год может принести финансовый кризис.

Ранее CNN сообщало, что российская экономика сталкивается с растущими трудностями в различных секторах, вызванные санкциями и чрезмерными расходами на войну. Однако экономическая ситуация в России позволяет продолжать воевать еще по крайней мере 3-5 лет.

