Они все испортят: бывалый турист назвал 5 типов попутчиков, с которыми лучше не ехать в отпуск

Недавнее исследование установило, что туристы все чаще путешествуют в одиночку просто потому, что они уже не могут терпеть бесконечные согласования отпускных планов в групповых чатах с родственниками или друзьями.
Однако также успех совместного путешествия во многом также зависит от того, какая подобралася компания. Бывалый путешественник Марк Уолтерс, ведущий популярный тревел-блог Wolters World в YouTube, утверждает, что есть несколько типов попутчиков, с которыми лучше не ехать в отпуск.
1. Любители драмы
По словам Уолтерса, прежде чем ехать с такими людьми в отпуск, стоит честно ответить себе на вопрос, готовы ли вы к постоянным драмам в течении недели-двух.
Вместо этого он советует ездить с таким типом людей, если они действительно близки вам, в короткие поездки, на один или два дня, чтобы не испортить все путешествие и отношения с ними.
2. Возмутители спокойствия
Также опытный путешественник рекомендует отказываться от совместных поездок с теми людьми, которые любят вступать в конфликты или драки по поводу и бещ повода.
Уолтерс поясняет, что существует высокая вероятность, что такие возмутители спокойствия в итоге попадут из-за своего поведения на отдыхе в неприятности, вплоть до тюрьмы, и они могут потянуть вас туда за собой.
3. Люди с разными финансовыми приоритетами
По словам бывалого путешественника, денежный вопрос может существенно испортить ваш отдых, если вы и ваши попутчики настроены на разный уровень расходов.
Например, слишком экономные друзья могут лишить вас впечатлений, отказавшись идти в музей или ресторан национальной кухни, вместо этого предложив перекусить на улице или дома едой из супермаркета. Однако путешествия с попутчиками, которые ходят тратить больше денег, чем вы можете себе позволит, также являются плохой идеей, предупреждает Уолтерс.
Еще один неудобный тип попутчиков, по его словам, – это те, кто любят всегда делить счет пополам, независимо от того, кто что заказал.
"Именно поэтому очень важно поговорить о деньгах до того как вы поедете в путешествие со своими друзьями", – отмечает он.
В качестве альтернативного решения эксперт предлагает рассмотреть вариант не проводить все время со своими друзьями на отдыхе. Например, если кто-то в компании хочет поесть в дорогом ресторане или посетить какую-то экскурсию, а кто-то не хочет, можно просто разойтись на это время, а потом снова собраться вместе для активностей, которые подходят всем.
4. Партнеры, в отношениях с которыми вы не уверены
Уолтерс поясняет, что совместное путешествие часто подразумевает общение друг с другом 24 часа в сутки. А потому если в ваших отношениях не все в порядке или вы недостаточно хорошо друг друга знаете, в таких условиях все конфликтные ситуации только усугубятся.
5. Люди, которм не подходит ваш стиль путешествия
По словам эксперта, сам он любит рано вставать и идти осматривать достопримечательности, тогда как некоторые его друзья/родственники больше любят ночное веселье или шопинг. Довольно часто такое несовпадение интересов может вызвать конфликты в группе путешественников, особенно если они не хотят разделяться.
"Я не говорю, что вам не стоит путешествовать с ними. Но было бы полезным обсудить перед поездкой, что вы планируете делать во время нее. Потому что если вы "ранняя пташка", а ваш друг хочет просыпаться в 2 часа дня, вы можете начать жаловаться: "Я что потратил все эти деньги на поездку, чтобы сидеть в отеле". И это может стать серьезной проблемой", – пояснил он.
