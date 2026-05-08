Lexus представила 6-местный электрокроссовер со 'звуком' суперкара (фото)

Старт продаж электрокроссовера в Европе запланирован на начало 2027 года.

Компания Lexus представила новый электрический кроссовер TZ, который отчасти вдохновлен дизайном модели GX. Новинка основана на модульной платформе Toyota Group, применяемой в нескольких электрических моделях последних лет, пишет PiataAuto.

Отмечается, что длина нового Lexus TZ составляет 5,1 метра, что ставит его в один ряд с моделью LX. Колесная база кроссовера составляет 3050 мм, а его вес - 2 630 кг.

Lexus TZ получил 6 посадочных мест и просторный интерьер. Этого удалось добиться благодаря продуманной компоновке и размещению аккумуляторной батареи в полу.

Видео дня

Второй ряд сидений представляет собой два отдельных кресла с расширенными функциями комфорта, такими как вентиляция или подогрев. Только сиденья третьего ряда объединены в общую скамью, которую можно сложить.

Новинка получила продвинутую шумоизоляцию и аудиосистему Mark Levinson с 21 динамиком. В Lexus заявляют, что дизайн приборной панели был разработан с учетом простоты и уютной атмосферы. Практически все элементы управления представлены исключительно в цифровом формате на мультимедийном дисплее. Также кроссовер получил функцию Active Sound Control, которая имитирует звук бензинового двигателя V10 от суперкара LFA.

В издании отметили, что Lexus TZ получил далеко не рекордный запас хода по меркам 2026 года - всего 530 км. Запас хода обеспечивается большой батареей емкостью 95,8 кВт·ч.

Чтобы решить проблему с ограниченным запасом хода, в Lexus TZ добавили инфракрасный обогрев ног передних пассажиров в дополнение к обычной системе климат-контроля. Это позволяет не тратить энергию на нагрев воздуха в салоне с помощью обычной системы климат-контроля, а согревать ноги передних пассажиров, чтобы создать у них ощущение тепла.

Новый Lexus TZ получил два электромотора суммарной мощностью 407,8 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость не объявлена.

Старт продаж электрокроссовера в Европе запланирован на начало 2027 года. Цены на модель будут объявлены позже.

Новый Volkswagen ID. Polo

Напомним, что ранее компания Volkswagen представила новый компактный электромобиль ID. Polo. Новинка сочетает в себе лаконичный дизайн, просторный интерьер и низкий ценник.

Volkswagen ID. Polo является вторым из четырех электромобилей Volkswagen AG начального уровня, которые будут использовать новую платформу MEB+. Как и Cupra Raval, новинка будет производиться в Испании.

В Германии предварительные продажи нового Volkswagen ID. Polo начинаются уже с 29 апреля. Базовая версия модели обойдется в 24 995 евро (около 1 289 990 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: