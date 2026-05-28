РФ боится, что США могут подтолкнуть Венесуэлу к продаже Украине советского оружия

Россия обеспокоена тем, что Венесуэла может позволить Киеву использовать свои огромные и в значительной степени неиспользуемые запасы оружия советского производства, поскольку она меняет приоритеты своей внешней политики. Об этом пишет Euractiv.

Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности России и бывший министр обороны, во время встречи со своим венесуэльским коллегой Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой предостерег от любых попыток вовлечения латиноамериканских государств в договоренности, которые в конечном итоге могут поддержать Украину.

"Нам известно о деятельности западных посланников, которые пытаются вовлечь латиноамериканские государства в различные схемы поставок оружия в интересах Киева", - сказал он.

Шойгу подчеркнул, что Венесуэла продолжает эксплуатировать значительные объемы военной техники советского и российского производства.

Издание отмечает, что Москва и Каракас имеют давнее военное партнерство: Россия поддерживала режим Николаса Мадуро и на протяжении десятилетий поставляла Каракасу значительные объемы оружия, техники и технической поддержки, составляя основу венесуэльского арсенала.

После свержения Николаса Мадуро Соединенными Штатами и прихода к власти Делси Родригес внешняя политика Венесуэлы заметно сместилась от открытой антизападной конфронтации к более прагматичному подходу, ориентированному на восстановление связей с Вашингтоном.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, сценарий потенциальных поставок оружия Венесуэлой в Украину "очень реален":

"Венесуэльская полевая техника, включающая танки Т-72Б1В, бронемашины БМП-3, вертолеты Ми-17 и 152-мм артиллерийские системы, остается актуальной на украинском поле боя из-за общих стандартов советской эпохи и постоянной нехватки боеприпасов".

В Каракасе также размещены зенитные ракетные комплексы С-300 и Бук-М2 российского производства, но их эффективность оказалась бесполезной во время январской военной операции США в Каракасе.

Однако Питер Веземан из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) предупредил, что такой шаг потребует постоянного давления США на Каракас, что трудно предсказать, учитывая все более колеблющуюся позицию Вашингтона в отношении военной поддержки Украины.

"Если Венесуэла переориентирует закупки на западных поставщиков, старые российские системы могут быть перепроданы или переданы Украине напрямую или через посредников", - заключил Коваленко.

Планы США по Венесуэле

Ранее журналист Джон Робертс заявлял, что Трамп всерьез размышляет над тем, чтобы сделать Венесуэлу 51-м штатом.

Репортер Билл Мелугин добавил, что Трамп во время разговора с Робертсом также заявил о том, что в Венесуэле находится нефть на сумму 40 триллионов долларов. Также, по его словам, президент США сказал журналисту, что "Венесуэла любит Трампа".

