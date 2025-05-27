В этом году уязвимые страны выплатят рекордную сумму в погашение кредитов, выданных по инициативе Си Цзиньпина.

Десятки самых уязвимых страны, которые брали кредит у Китая, столкнутся с необходимостью платить по счетам. Общая сумма долго превышает 20 миллиардов долларов.

Издание The Guardian пишет, что в анализе австралийского аналитического центра внешней политики Lowy Institute говорится, что в 2025 году 75 беднейших стран вынуждены выплатить Китаю рекордно высокий долг в размере 22 млрд долларов. Необходимость возвращать долги создает нагрузку на местное финансирование здравоохранения и образования, а также борьбу с изменения климата.

"Кредитование Китаем сократилось именно тогда, когда оно больше всего необходимо, вместо этого создавая большой чистый финансовый отток, когда страны и так находятся под сильным экономическим давлением", - указали исследователи.

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Кредиты были выданы в основном в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Пояс и путь" - глобальной программы инвестиций в инфраструктуру, которая финансирует национальные проекты от школ, мостов и больниц до крупных дорог, морских и воздушных портов. Благодаря этой программе Китай стал крупнейшим поставщиком двусторонних займов, а в 2016 году его общая сумма превысила 50 миллиардов долларов.

Программа была ориентирована на развивающиеся страны, где правительствам сложно получить доступ к инвестициям. Однако эта практика вызвала обеспокоенность по поводу китайского влияния и контроля, а также обвинения в том, что Пекин стремится заманить страны в долговую ловушку.

Правительство Китая отрицает обвинения, что оно намеренно создает долговые ловушки, а получатели помощи также отбиваются, говоря, что Китай более надежный партнер и предлагает важнейшие кредиты, когда другие отказывают.

Однако в докладе указано, что рекордно высокий долг перед Китаем может быть использован для "политического влияния", и отмечается, что это происходит на фоне сокращения иностранной помощи администрацией Трампа.

Также говорится о новых крупных кредитах, предоставленных Гондурасу, Никарагуа, Соломоновым островам, Буркина-Фасо и Доминиканской Республике в течение 18 месяцев после того, как страны отвернулись от Тайваня. Пекин продолжает финансировать Пакистан, Казахстан, Лаос и Монголию, а также страны, добывающие важнейшие минералы и металлы, как Аргентина, Бразилия и Индонезия.

В то же время сложившаяся ситуация поставила Китай в затруднительное положение - Пекин оказался между дипломатическим давлением, требующим реструктуризации непосильного долга уязвимых стран, и внутренним давлением, требующим отзыва кредитов на фоне экономического спада в стране.

Пошлины Трампа в отношеннии Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп против Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. В свою очередь Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что поставило под угрозу глобальные поставки ключевых материалов для высокотехнологичного производства

Редкоземельные металлы необходимы для различного производства - от истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов.

12 мая стало известно, что США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары, чтобы снизить торговую напряженность и дать время на урегулирование разногласий.

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