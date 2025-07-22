Среди бензиновых машин наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.

В первом полугодии машины с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых авто. В 2024-м этот показатель составил почти 68%. Такие данные приводят эксперты "УкрАвтопрома".

Как и можно было ожидать, наибольшим спросом пользуются машины с бензиновыми двигателями, которым принадлежит 37% продаж новых авто. По сравнению с показателями 2024-го продажи упали на 6%.

Доля гибридов выросла с 17,3% до 26,5%, а доля дизельных машин снизилась с 24,7 до 19,4%. Сегмент электромобилей продемонстрировал рост с 14,6% до 16,9%.

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Отметим также, что на автомобили с ГБО пришлось менее 1% продаж новых машин. Таким образом, в данном случае ситуация почти не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными моделями первого полугодия оказались:

среди бензиновых - Hyundai Tucson;

среди дизельных - Renault Duster;

среди гибридных - Toyota RAV4;

среди электромобилей - BYD Song Plus EV;

среди авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Украинский авторынок - что интересного

Самым популярным новым автомобилем в первом полугодии на украинском рынке стал компактный кроссовер Renault Duster. На втором и третьем местах также оказались кроссоверы - Toyota RAV4 и Hyundai Tucson, соответственно. Замыкает десятку лидеров Volkswagen Touareg.

Также за первое полугодие украинцы приобрели более 30 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Kia Niro.

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