Его выбор связан со "следующей волной" развития искусственногго интеллекта.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан рассказал, какую профессию выбрал бы сегодня, если бы был студентом, только окончившим университет. Как пишет CNBC, отвечая на вопрос журналиста, он признался, что вряд ли выбрал бы программирование.

"Молодой 20-летний Дженсен, который сейчас окончил университет, вероятно, выбрал бы… скорее физические науки, чем программирование", сказал он.

Физические науки, в отличие от биологических, — это отрасль, сосредоточенная на изучении неживых систем, включая физику, химию, астрономию и науки о Земле.

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Хотя Хуан не объяснилсвой выбор, однако он очень оптимистично настроен по поводу "физического ИИ" или того, что он называет "следующей волной" искусственногго интеллекта.

Он объяснил, что за последние полтора десятилетия мир прошёл через несколько этапов развития ИИ.

Первая волна называется "ИИ восприятия", сказал Хуан. Затем последовала вторая волна, "генеративный ИИ", где модель ИИ научилась не только понимать смысл информации, но и переводить её на разные языки, в изображения, код и многое другое.

"Сейчас мы находимся в эпохе, называемой "ИИ с способностью к рассуждению"... когда у нас есть ИИ, который может понимать, генерировать, и решать проблемы и распознавать условия, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал он.

При этом он прогнозирует, что следующая волна — это "физический ИИ".

"Следующая волна потребует от нас понимания таких вещей, как законы физики, трение, инерция, причина и следствие", — сказал Хуан.

Он отметил, что физические способности к рассуждению будут играть большую роль в следующей фазе развития искусственного интеллекта. Это включает в себя прогнозирование результатов, например, куда покатится мяч, понимание того, какая сила необходима, чтобы схватить объект, не повредив его, и вывод о наличии пешехода за автомобилем.

"А когда вы берете этот физический ИИ и помещаете его в физический объект, называемый роботом, вы получаете робототехнику", — добавил он.

Он выразил уверенность, что в ближайшие 10 лет будут построены новые заводы и фабрики, которые будут полностью роботизированы и помогу справиться с острой нехваткой рабочей силы.

Ранее стало звестно, сколько Microsoft платит своим работникам. Те, кто задействованы в разработке технологий искусственного интеллекта, зарабатывают заметно больше остальных.

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