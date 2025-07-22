Жара в середине недели немного попустит, однако впоследствии высокие градусы вернутся.

В ближайшие дни в Украине ожидается колебание температуры. Сегодня станет жарче, потом градусы несколько снизятся, а в конце недели снова вернется жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара в середине недели немного попустит, однако в завершение недели снова жара "подкрутит" градусы", - сообщила она.

Синоптик уточнила, что юг Украины, значительная часть востока и Днепропетровщина все еще будут оставаться в жаркой погоде в ближайшие дни.

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Погода сегодня - прогноз на 22 июля

Сегодня жара в Украине усилится, говорит Наталка Диденко.

Температура воздуха 22-го июля в южной части, местами на востоке и в центре составит +32...+36 градусов. В северных областях ожидается +28...+32. В центральной части немного свежее будет в Винницкой области, +28...+29 градусов.

Жара, по ее данным, обойдет западную часть Украины, где сегодня будет +24...+28 градусов. Однако запад не обойдут грозовые дожди, которые в течение дня и до вечера вторника дойдут до северных областей, центральной части. А также дожди с грозами вероятны сегодня в Одесской и Николаевской областях.

"Внимательно! При грозах возможны сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град!" - предупредила эксперт по погоде.

В Киев сегодня также вернется жара. Днем, по данным Наталки Диденко, предполагается около +30 градусов. Большую часть суток будет сухая погода, однако вечером в столице пройдут грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра.

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