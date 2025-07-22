Когда США заменят системы ПВО, которые Берлин предоставит Киеву, - пока неизвестно.

США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - заявил он.

Мерц уточнил, что ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

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Стере подтвердил, что и его страна готова принять участие в усилении украинской системы ПВО, в частности, финансируя закупку Patriot у США.

Как известно, Германия заявляла о готовности купить две системы ПВО Patriot для Украины, еще одну должна профинансировать Норвегия.

Передача Patriot Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Минобороны Нидерландов сделали заявлениеотносительно поставок систем Patriot для Украины. По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, детали относительно этого будут проработаны в ближайшее время. Также он пообещал поставлять больше средств противовоздушной обороны, в частности боеприпасов для F16, контрбеспилотников, радаров.

Также стало известно, что Германия и США стали ближе к поставкам Patriot Украине. Вloomberg со ссылкой на свои источники 21 июля писало, что объявление об этом может быть сделано уже на этой неделе. Соглашение между Германией и США предусматривает отправку двух немецких батарей Patriot в Украину.

А министр обороны Германии поделился, что его страна поможет передать Украине 5 дополнительных систем Patriot. По его словам, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он договорился об этом с главой Пентагона Питом Гегсетом. Писториус отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

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