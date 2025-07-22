Мерц озвучил проблему с передачей систем Patriot Украине / коллаж УНИАН, фото Офиса президента, скриншот

США пока не уведомили Германию, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву. Об этом рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - заявил он.

Мерц уточнил, что ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

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Стере подтвердил, что и его страна готова принять участие в усилении украинской системы ПВО, в частности, финансируя закупку Patriot у США.

Как известно, Германия заявляла о готовности купить две системы ПВО Patriot для Украины, еще одну должна профинансировать Норвегия.

Передача Patriot Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Минобороны Нидерландов сделали заявлениеотносительно поставок систем Patriot для Украины. По словам министра обороны страны Рубена Брекельманса, детали относительно этого будут проработаны в ближайшее время. Также он пообещал поставлять больше средств противовоздушной обороны, в частности боеприпасов для F16, контрбеспилотников, радаров.

Также стало известно, что Германия и США стали ближе к поставкам Patriot Украине. Вloomberg со ссылкой на свои источники 21 июля писало, что объявление об этом может быть сделано уже на этой неделе. Соглашение между Германией и США предусматривает отправку двух немецких батарей Patriot в Украину.

А министр обороны Германии поделился, что его страна поможет передать Украине 5 дополнительных систем Patriot. По его словам, во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе он договорился об этом с главой Пентагона Питом Гегсетом. Писториус отметил, что стороны будут координировать действия для достижения этой цели в ближайшие дни.

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