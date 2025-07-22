Заявления РФ о каком-то большом продвижении - это лишь разговоры, отметил Алексей Гетьман.

Российским оккупантам не удалось достичь тех целей, которые они ставили на летнюю наступательную кампанию. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

"Там происходят для них движения истерические. Потому что разговоры о каком-то большом продвижении - это не более, чем разговоры. У них продвижение идет хуже, чем в прошлом году. Оно есть, но оно несущественное. И цели, которые они ставили - не достигнуты. И, скорее всего, достигнуты не будут", - сказал Гетьман.

Он отметил, что одной из причин такого результата россиян могут быть удары Сил обороны по логистическим возможностям РФ, а также их производству оружия.

Видео дня

"Надо давить на любые логистические пути россиян. Это ухудшает их возможности на линии фронта. Эти удары - надо уничтожать именно производителей российского оружия и логистические возможности перевозки чего-либо на линию фронта. Россияне активно используют железную дорогу, это у них исторически сложилось. Поэтому атаки по железной дороге - не только ракетные, дроновые, это могут быть и партизанские действия. Оно уже влияет на линию фронта. Просто 1-2 удара сами по себе это ничего не решит. А системно будет результат", - добавил Гетьман.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты начали заводить свои ДРГ в город Покровск. По словам экспертов, во время уничтожения ДРГ произошли потери с украинской стороны.

Кроме того, ранее эксперты DeepState сообщали о продвижении России возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: