Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 22 июля, снизился на 3 копейки и находится на уровне 42,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,52 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне вырос на 6 копеек и составляет 49,06 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,42 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках нашей страны средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,72 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 22 июля, составляет 117 988 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 922 620 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 22 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,79 гривни за один евро. Таким образом, украинская национальная валюта потеряла 18 копеек.