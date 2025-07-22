Завершиться месяц может все же снижением температуры.

В конце июля на юге и востоке Украины будет жарче всего, впрочем по стране не обойдется и без дождей. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Отвечая на вопрос о том, какой будет погода в Украине до конца июля, она отметила, что "пока будут преобладать у нас западные процессы".

"То есть время от времени атмосферные фронты с запада на восток будут проходить по территории Украины. Ну, и будут чередоваться с очагами высокого давления, поэтому будут перерывы. В дождях. То есть атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди с грозами", - рассказала Голеня.

Видео дня

Больше всего дождей будет в западных, северных и центральных областях, а на юг и восток они будут доходить лишь местами, локально.

"И температурный фон также: запад, север - более умеренные температуры, норма для этой поры. Скажем, в пределах от +23° до +30° температурные максимумы. А там в центральных областях - до +32°", - отметила эксперт.

В то же время на юге и востоке страны будет жарко: там температурный фон составит преимущественно от +29° до +34°, в отдельные дни возможна сильная жара +35°...+37°.

"Но именно на конец месяца, по предварительным расчетам, может быть снижение температуры. Плюс, опять же, ощутимее в западных областях и на севере страны. Скажем, в пределах +18°...+24°. А на юге жара спадет до +30°", - рассказала Голеня.

Жара в Украине - прогноз на ближайшие дни

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что 22 июля в большинстве областей Украины ожидается ощутимое повышение температуры до жары, а порой - и до сильной жары, кроме западных областей. В частности, в Киеве ожидается скачок температуры до +30°...+32°.

В дальнейшем же температура будет несколько снижаться, но 25-26 июля она снова повысится. Повышение до жары больше касается севера и центральных областей, ведь фактически юг и юго-восток сильная жара так и не будет покидать.

Вас также могут заинтересовать новости: