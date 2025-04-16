Пекин может использовать редкоземельные металлы в качестве рычага давления.

От истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов - редкоземельные металлы необходимы для различного производства. По мере роста геополитической и торговой напряженности доминирование Китая их в добыче и переработке превращается в дубинку против оппонентов.

Издание Bloomberg пишет, что в ответ на пошлины США Пекин добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля.

"Эти продукты и элементы напрямую влияют на развитие ключевых технологий и вспомогательных отраслей на других крупных рынках. Это повышает влияние Китая на любые переговоры", - говорит директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман.

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Тербий

Этот металл можно найти в лампах накаливания, он также позволяет получать яркие цвета на экранах смартфонов. Тербий придает магнитам, используемым в самолетах, подводных лодках и ракетах, устойчивость к перепадам температур. По словам Министерства обороны США, это "один из самых труднодоступных элементов", поскольку в большинстве месторождений он составляет менее 1% от общего содержания редкоземельных элементов.

Китай экспортирует 85% тербия в Японию, а также в Южную Корею и США, которые получают около 5%.

Иттрий

Иттрий используется для лечения рака печени, а также в производстве лазеров для стоматологических и медицинских операций. Он также повышает прочность сплавов, а его устойчивость к высоким температурам и ударам делает его идеальным материалом для высокотемпературных сверхпроводников.

Иттрий добывается на руднике Маунтин-Пасс в Калифорнии, но концентраты экспортируются для переработки, потому что в США нет соответствующего предприятия. По данным Геологической службы США, 93% импорта соединений иттрия поступало из Китая.

Диспрозий

Устойчивый к высоким температурам, диспрозий в основном используется в сплавах для магнитов, устанавливаемых в двигателях и генераторах. Он особенно важен для перехода к чистой энергетике, поскольку магниты из него используются в ветряных турбинах и электромобилях. Одна из форм диспрозия также может использоваться в стержнях управления ядерных реакторов.

Китай поставляет более половины диспрозия в Японию, около 10% - в Южную Корею, и лишь 0,1% - в США.

Гадолиний

Гадолиний используется в контрасте, который вводят во время проведения МРТ. Добавление небольшого количества минерала может повысить устойчивость к высоким температурам и окислению, что полезно для металлов, используемых для изготовления магнитов, электронных компонентов и дисков для хранения данных.

Способность поглощать нейтроны также делает его ингредиентом для активной зоны ядерных реакторов.

Лютеций

Лютеций используется в качестве химического катализатора в нефтеперерабатывающих установках. США почти полностью закупают этот металл в Китае.

Самарий

Он используется в супермагнитах, которые устанавливаются в турбинах и авто, а также находит широкое применение в оборонной промышленности, поскольку может сохранять магнитные свойства при высоких температурах. Самарий также используется в оптических лазерах и ядерных реакторах.

Скандий

Бейсбольные биты и велосипедные рамы могут содержать следы скандия. Благодаря низкой плотности и высокой температуре плавления этот металл также используется для изготовления некоторых компонентов для истребителей. Благодаря своим радиоактивным свойствам он также идеально подходит для использования в качестве трассирующего вещества в нефтепереработке.

Согласно таможенным данным, на скандий и иттрий вместе взятые приходится 14% китайского экспорта, а крупнейшим покупателем является Япония.

Пошлины Трампа в отношеннии Китая

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. Китай предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции.

Кроме того, Китай расширил использование важнейших минералов в качестве торгового оружия. Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что угрожает глобальным поставкам ключевых материалов для высокотехнологичного производства

При этом агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

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