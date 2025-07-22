Сейчас Россия способна производить 150-160 "Шахедов" ежедневно, рассказал Алексей Гетьман.

Информация о том, что Россия способна каждый день запускать 2000 "Шахедов" по Украине - это часть российской пропаганды. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

"Нет никаких 2000 дронов, которые россияне могли бы производить. Сначала была информация о том, что на заводе в Елабуге они могут производить до 2000 дронов, но не сказали, за какой период. Затем есть информация от немецкого генерала, что может быть налет в день до 2000 дронов. И сразу у людей складывается впечатление, что они могут производить до 2000 дронов в сутки и нам будет очень трудно противодействовать этому нашествию. Так оно и сработало. Давайте будем осторожны с цифрами", - сказал Гетьман.

Он отметил, что сейчас Россия способна производить 150-160 "Шахедов" ежедневно. Кроме того, эксперт отметил, что Москва хочет увеличить эту цифру до 200 дронов в день.

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"Были даже такие пафосные заявления от россиян, что они могут производить и до 500 дронов в день, но пока таких возможностей у них нет. Да, действительно, они за одни сутки могут запустить 2000 дронов, если их накопят. Если подождать несколько дней или недель - может быть и 2000 дронов одновременно. Но производить 2000 дронов в сутки, чтобы ежедневно атаковать таким количеством дронов - у россиян такой возможности нет", - пояснил Гетьман.

Российские "Шахеды": важные новости

Ранее немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Россия планирует использовать для ударов по Украине до 2 000 беспилотников за один раз. По его словам, это создаст серьезные проблемы для украинской противовоздушной обороны.

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, россиянам надо построить еще 10-20 заводов по производству "Шахедов", чтобы запускать такое количество БПЛА ежесуточно. Он отметил, что ударных БПЛА в РФ будет становиться больше, но о 2000 "Шахедов" в сутки речь пока не идет.

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