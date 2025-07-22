Премьер-министр Юлия Свириденко также планирует обсудить потенциальную финансовую помощь с министром финансов США.

Украина может получить новую кредитную программу с Международным валютным фондом, если российско-украинская война продолжится в следующем году, заявила в интервью Bloomberg премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, обсуждение новой кредитной программы может состояться уже в следующем месяце, во время очередного пересмотра текущего соглашения.

"Экономический и военный сценарии будут на повестке дня во время августовского визита, чтобы определить, будет ли новая программа целесообразной и какими могут быть ее вероятные параметры", - сказала она.

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Свириденко добавила, что планирует провести переговоры онлайн с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить потенциальную финансовую помощь.

Текущая кредитная программа между Украиной и МВФ на 15,5 миллиарда долларов подписана в 2023 году и рассчитана на четыре года.

Новое правительство также планирует сотрудничать с США в сфере закупок вооружений, включая системы противовоздушной обороны Patriot, и совместного производства беспилотников. По словам Свириденко, это может включать строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов.

МВФ и Украина - последние новости

Украина получила очередной транш кредита по программе МВФ в около 500 миллионов долларов. Поступление денег в бюджет подтвердила пресс-служба Минфина.

Вместе с тем, представители Фонда рекомендовали повысить налоги ради увеличения расходов в государственный бюджет.

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