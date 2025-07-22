Энергии недели способствуют внутренним открытиям.

С приходом сезона Льва завершается сложный период для Рака, Водолея и Льва. С 22 июля Солнце входит в Льва, усиливая уверенность, стремление к самовыражению и готовность выйти за привычные рамки. Энергии недели способствуют внутренним открытиям, эмоциональному очищению и изменениям в отношениях. Особенно єто почувствуют три знака Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Начало недели заставит вас внимательно взглянуть на свои финансы. Это время анализа и пересмотра бюджета. Юпитер на вашей стороне, и при разумном подходе вы найдете пути стабилизации. Важно не поддаваться тревоге и сосредоточиться на практических шагах.

Водолей

Отношения с партнерами могут вызвать напряжение, особенно из-за влияния ретроградного Меркурия и оппозиции к Плутону. Возможны конфликты, связанные с властью и контролем. Не спешите с выводами - дайте себе время все осмыслить. К концу недели ситуация прояснится, а внутренний ресурс поможет восстановить баланс.

Лев

Вас ждет период внутреннего очищения. Ситуации, от которых вы уходили, потребуют внимания. Это может быть как внутренний груз, так и сложные отношения. Важно освободиться от старого эмоционального багажа и переосмыслить свою роль в происходящем. Это время завершения и перезапуска, которое даст силы двигаться вперед.

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