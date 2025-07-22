В ВСУ эти снаряды используют с целью уничтожения в небе "Шахедов" и российских ракет.

Министр обороны Германии Борис Писториус на очередном заседании в формате "Рамштайн" сообщил, что Украине как можно быстрее передадут 220 тысяч единиц 35-мм боеприпасов к самоходной зенитной системе Gepard, пишет Defense Express.

Издание указывает, что такое количество боеприпасов можно считать значительным, но также стоит учитывать и тот факт, сколько самих Gepard находится на вооружении в ВСУ.

В материале говорится, что Украина должна получить более 110 единиц Gepard, включая голландскую версию Cheetah, которые будут поставляться из США и Иордании.

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Отмечается, что эта версия отличается только РЛС, а вот две пушки Oerlikon GDF остались без изменений и суммарно они способны выдавать до 1100 выстрелов в минуту.

Однако, сам боекомплект Gepard 640 снарядов 35х228 мм, а это значит, что на заряжание около 110 самоходных зенитных установок необходимо около 70 тысяч снарядов. Соответственно, 200 тысяч боеприпасов - это чуть меньше трех полных загрузок всех имеющихся в Украине Gepard.

Сначала может показаться, что это очень мало. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что немецкий Gepard демонстрирует очень высокую эффективность против целей типа "Шахед".

По словам зенитчиков, количество использованных боеприпасов при этом зависит от траектории полета дрона. Однако, даже если увеличить средний расход до 20-30 выстрелов, то даже в таком случае одного боекомплекта Gepard должно хватать на несколько десятков "Шахедов". Следовательно, 200 тысяч должно быть достаточно, чтобы сбить тысячи вражеских БПЛА.

В то же время, в Украине Gepard также привлекается к борьбе с крылатыми ракетами. Соответственно, в таком случае, расходы боеприпасов могут быть больше.

Кроме этого, российские оккупанты подняли высоту полета "Шахедов" более чем на 1,5 км, что также может повлиять на количество израсходованных боеприпасов Gepard. Однако, даже на такой высоте российские беспилотники можно сбивать.

Военная помощь Украине от партнеров

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что европейские партнеры выразили готовность финансировать оружие для Украины согласно плану Трампа. В частности, Германия пообещала кроме боеприпасов также передать 5 систем противовоздушной обороны Patriot. Канада выделяет деньги на обслуживание танков, а Нидерланды - на дроны-перехватчики и обслуживание самолетов F-16.

Также мы писали, что министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина должна получить F-16, но приблизительные сроки политик не назвал. Франкен пояснил, что прежде, чем передать истребители Украине, Бельгия должна получить самолеты на их замену, а именно, F-35. Если возникает задержка с их передачей, соответственно, Украине они не могут передать и F-16.

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