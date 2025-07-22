Первые такие системы уже получили Воздушные Силы ВСУ.

Для обслуживания западных истребителей F-16 в Украине разработали уникальные мобильные системы. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"F-16 - самая сложная западная техника, которую мы так долго ждали. "Вернись живым" по запросу Министерства обороны Украины и с поддержкой государственной компании Укрнафта разработали, приобрели и передали для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины первые в стране мобильные комплексы для обслуживания самолетов нового образца", - говорится в сообщении.

Речь идет о "Проекте 61", создание которого обусловлено условиями реальной войны в Украине, когда враг охотится на самолеты и аэродромы. При таких обстоятельствах Воздушным Силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения. Поэтому было найдено нестандартное решение - спроектирована уникальная, самостоятельная и эффективная "экосистема", в которую вошли:

мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг летчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;

два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчают их подвеску к самолету.

"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", - рассказал Сергей, представитель "Офиса 61", который занимается развитием государственной авиации.

В Воздушных Силах информируют, что для воплощения проекта в жизнь Укрнафта сделала вклад в 49 438 176,90 грн.

"Эта экосистема учитывает передовой опыт Европы, опирается на реальные потребности Украины и помогает самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал", - прокомментировали в ВС ВСУ.

Истребители F-16 в Украине

Как сообщал УНИАН, первые западные истребители F-16 появились в Украине летом прошлого 2024 года.

Президент Владимир Зеленский 4 августа официально объявил об их передаче, поблагодарив страны-партнеры, которые предоставили самолеты.

Еще летом 2023 года ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. Антонова Валерий Романенко высказал мнение, что американские истребители F-16 можно безопасно размещать на западной части нашего государства.

Однако из-за активного развития средств нападения враг уже способен атаковать любую территорию Украины и вопрос сохранения и работы военной авиации является очень актуальным.

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