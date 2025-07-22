Также дипломат считает, что люди постоянно путают понятия "прекращение огня" и "мирное соглашение".

Чтобы Украина могла действительно давить на Россию, лучшими "санкциями" против Москвы является новейшее вооружение, считает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Obozrevatel он заявил, что согласен с мнением канцлера Германии Фридриха Мерца, что дипломатическим путем войну в Украине уже не удастся остановить. Поэтому, надо использовать санкции и увеличивать военную помощь Украине.

Бывший дипломат поделился, что может произойти, если наша страна получит в достаточном количестве необходимое вооружение.

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"Представьте, что Украина получает дальнобойное оружие с радиусом поражения до тысячи километров. Что мы имеем сотни таких ракет, которые способны уничтожать военную инфраструктуру на европейской части России. Что мы можем достать до Москвы или Санкт-Петербурга. Хотя, честно говоря, туда, возможно, и не стоит стрелять - все равно системы ПВО собраны там со всего мира. Но все, что вне этих двух городов - склады, узлы логистики, производство, - все это можно вывести из строя. И вот это - реалистично", - считает Огрызко.

По его мнению, именно это является самой эффективной санкцией, которую только можно придумать.

"И только после такого "сигнала" Россия, возможно, задумается: а стоит ли продолжать войну или все-таки прекратить огонь", - предположил бывший министр.

В то же время, он считает, что нередко возникает путаница между двумя понятиями - "прекращение огня" и "мирное соглашение".

"Это совершенно разные вещи. Когда говорят, что за 50 дней надо заключить мирное соглашение - это бред. Это или фантазии, или попытка капитуляции Украины. Потому что капитуляцию России на Западе не хотят видеть вообще", - заявил политик.

Поэтому, по его мнению, сейчас уместно говорить именно о прекращении огня. Однако, добавил Огрызко, и этого Москва не хочет. Он пояснил, что как только будет достигнуто прекращение огня, на территории Украины сразу могут появиться войска НАТО.

"А это означает конец любых российских "планов" - хоть мгновенных, хоть ползучих. А этого Путин допустить не может. Вот и вся простая, спокойная, понятная логика", - добавил бывший министр.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Великобритании Джон Хили призвал партнеров сделать "50-дневный рывок" по вооружению Украины. По его мнению, только это заставит кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Великобритания за последние два месяца передала Украине зенитные ракеты и артиллерийские снаряды.

Также мы писали, что министерство обороны РФ впервые решило похвастаться заводом, производящим "Шахеды". Находится он в Татарстане. Более того, к производству дронов РФ привлекает подростков. После окончания 9-ого класса или колледжа молодежь берут работать на завод.

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