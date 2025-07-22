Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Президент Владимир Зеленский безотлагательно ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении моратория на проверки бизнеса.

Так, на сайте Офиса президента опубликован Указ главы государства № 538/2025 от 21 июля 2025 г., согласно которому введено в действие решение СНБО, принятое в тот же день, "О введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса и стимулирование экономического роста в Украине".

Согласно документу, контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Мораторий на проверки бизнеса в Украине - главные новости

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести мораторий на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.

21 июля глава государства сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и вообще на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Зеленский отметил, что мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Комментируя это решение СНБО премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что был введен мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Она пояснила, что теперь контроль будет точечным - "только там, где действительно высокие риски". Кроме того, будет оцифрована система государственного надзора, чтобы ручное вмешательство было невозможным.

По ее словам, прокуратура и правоохранительные органы уже взялись за проведение аудита дел, которые были открыты против предпринимателей. И 30% таких производств уже закрыты. Свириденко отметила, что отныне новые дела смогут согласовывать только генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня.

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