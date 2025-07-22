Возглавит нашу делегацию Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, возглавит ее Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а до этого был министром обороны Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы государства.

"Провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы... Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса Президента", - информирует Зеленский.

По его словам, руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах.

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"Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала", - написал президент.

Переговоры с РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, турецкие СМИ вчера сообщили, что на этой неделе в Стамбуле запланированы мирные переговоры между Россией и Украиной. Предварительно делегации планируют встретиться в среду или четверг - 23-24 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже уже подтвердил, что РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Он отметил, что с российской стороны "нет никаких изменений в переговорной группе" и что для сближения позиций переговорных групп "предстоит большая дипломатическая работа".

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал условие для переговоров о мире в Украине. По его словам, переговоры мир не являются подчинением одной стороны другой, их предпосылкой должно быть прекращение боевых действий.

"Но переговоры должны учитывать позиции и интересы обеих сторон. Переговоры - это не подчинение одной стороны другой. Президент Зеленский заявлял о том, что предпосылкой для переговоров должно быть прекращение огня. Не могут происходить переговоры под бомбами", - подчеркнул дипломат.

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