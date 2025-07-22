Умерла 42-летняя украинская актриса театра Франко Анастасия Добрынина

Умерла украинская актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Ей было 42 года, более 20 лет жизни она отдала театральной сцене. Трагическую новость сообщили на странице театра в Facebook.
"С глубокой грустью оповещаем о непоправимой потере - на 43-м году жизни преждевременно ушла из жизни актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Анастасия была неотделимой частью театра с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - говорится в сообщении.
Причины смерти артистки не разглашаются.
На трагическую новость отреагировали близкие, друзья и коллеги актрисы.
В частности, высказался заслуженный артист Украины Павел Пискун:
"Больно читать это... Светлой памяти. Почти в каждом спектакле мы работали вместе, сколько сыграно, проведено времени в репетициях спектаклях вне сцены, гастролей... Очень жаль. Еще много могла бы сделать и прожить... Соболезнования коллегам, родным, маме. Очень болезненная потеря, она была хорошим партнером, другом и человеком, вспоминаю только хорошее".
Соболезнования выразил и художественный руководитель театра Евгений Нищук:
"Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях".
Анастасия Добрынина - что о ней известно
Анастасия Добрынина родилась в Киеве в семье с глубокими театральными традициями. Ее дед Анатолий Пономаренко был актером, отец Вячеслав Добрынин долгое время играл на сцене, а мама Наталья Пономаренко и сейчас возглавляет литературную часть театра.
Тяга к сцене проявилась у Анастасии с раннего детства - в семь лет она дебютировала на сцене театра имени Франко в спектакле "Тевье-Тевель". В 2004 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и сразу вошла в состав труппы театра Франко.
Зрителям Анастасия Добрынина запомнилась яркими образами в различных постановках: баба Палажка в "Кайдашевой семье", Фаншетта в "Свадьбе Фигаро", Мария в "Несравненном", Параскева Митривна в "Комедии на руинах" и другими ролями, ставшими неотъемлемой частью театрального репертуара.