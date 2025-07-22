Фильм Keeper выйдет в мировой прокат 14 ноября 2025 года.

Независимая кинокомпания Neon показала первый тизер хоррора "Хранитель" (Keeper) – нового фильма ужасов от уже признанного мастера жанра Оза Перкинса ("Лонглегс", "Обезьяна").

В центре сюжета – супруги Лиз и Малкольм, которые приезжают в отдаленный домик в лесу, чтобы отметить годовщину свадьбы. Но когда Малкольм едет в город, Лиз сталкивается с демонической силой и открывает жуткие тайны хижины.

Главные роли в фильме исполнили Татьяна Маслани ("Обезьяна", сериалы "Черная сиротка", "Женщина-Халк") и Россиф Сазерленд ("В чужой шкуре", "Дитя тьмы: Первая жертва").

Видео дня

Также в ленте задействованы Тесс Дегенштейн ("Обезьяна"), Эрин Бойс ("Лонглегс"), Клэр Фризен (сериал "Убийство в маленьком городке"), Кристин Парк ("Хищный лес", сериал "Вампир Реджинальд") и другие.

Одновременно из ролика стало известно, что фильм выйдет в мировой прокат 14 ноября 2025 года. Выйдет ли он в украинский прокат, пока неизвестно, однако тот факт, что предыдущие два фильма показывали в кинотеатрах Украины, внушает сдержанный оптимизм.

Оз Перкинс – чем известен режиссер

51-летний американский актер и режиссер Осгуд Роберт "Оз" Перкинс является старшим сыном актера Энтони Перкинса, который прославился благодаря роли маньяка Нормана Бейтса в культовом "Психо" Альфреда Хичкока 1960-го года.

Сам Оз начал актерскую карьеру в 1983 году в 9-летнем возрасте, сыграв младшую версию героя своего отца в фильме "Психо 2".

Судьба была довольно сурова к Перкинсу-младшему – в 1992 году от осложнений пневмонии, развившейся на фоне СПИДа, умер его отец, а в 2001 году погибла его мать Берри Беренсон, она была одной из пассажирок самолета, направленного террористами в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

С 1993 года Осгуд Перкинс периодически получал второстепенные роли в кино и сериалах, но большого успеха не имел. В конце концов, в 2010 году он решил сменить профиль с актера на сценариста и режиссера. В том же году вышел фильм ужасов "Зачистка", в котором он выступил сценаристом и исполнителем одной из ролей.

Как самостоятельный режиссер Перкинс дебютировал в 2015 году с хоррором "Свирепый", который был тепло воспринят критиками. Далее были еще два фильма ужасов – готический "Я красавица, которая живет в доме" (2016) и фэнтезийный "Гретель и Гензель" (2020) – оба хотя и получили положительные оценки, но большого успеха не имели.

Настоящая слава пришла к Перкинсу только в 2024 году благодаря детективному хоррору "Лонглегс" с Майкой Монро и Николасом Кейджем. Лента получила восторженные отзывы критиков, а некоторые даже назвали ее "самым страшным фильмом 2024 года". Благодаря шумихе в СМИ и удачной маркетинговой компании, фильм также был очень успешным в прокате – с бюджетом в 10 миллионов долларов он собрал в прокате почти 110 миллионов.

Закрепил успех режиссер в 2025 году кровавым комедийным хоррором "Обезьяна" с Тео Джеймсом в главной роли. Лента также получила положительные отзывы и хорошо проявила себя в прокате.

Стоит заметить, что "Лонглегс" и "Обезьяну", как и будущего "Хранителя", выпускала кинокомпания Neon, которая сумела разгадать схему удачного продвижения фильмов Перкинса, используя нестандартные подходы, как, например, специальное предложение организовать показы для церквей. Так что, возможно, и при продвижении "Хранителя" нас ждет что-то интересное.

Вас также могут заинтересовать новости: