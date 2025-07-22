В новом фильме от Пак Чхан Ука "фронтмен" Ли Бьонхон играет новоиспеченного серийного убийцу.

Вышел первый тизер-трейлер напряженного триллера "Нет другого выбора" (No Other Choice) от одного из самых известных южнокорейских режиссеров современности Пак Чхан Ука ("Олдбой", "Служанка").

В центре сюжета фильма, основанного на романе американского писателя Дональда Уэстлейка "Топор", – мужчина по имени Ман Су, который начинает отчаянные поиски новой работы после увольнения с должности, которую он занимал 25 лет. После нескольких месяцев неудачных поисков он придумывает уникальный план, чтобы получить новую должность: избавиться от конкурентов физически, став серийным убийцей.

Главную роль в ленте, название которой также локализуют как "Так получилось", исполнил один из самых популярных актеров Южной Кореи Ли Бьонхон, широкой украинской аудитории больше всего известный по роли "Фронтмена" в хитовом сериале Netflix "Игра в кальмара".

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Также его можно было видеть в таких известных южнокорейских фильмах, как "Горько-сладкий привкус жизни", "Я видел дьявола", "Герой", "Хороший, Плохой, Странный", "Крепость" и других.

Кроме того, Ли Бьонхон много снимался в Голливуде, в частности, в фильмах "Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД" и "Терминатор: Генезис".

На данный момент дата выхода фильма No Other Choice в прокат неизвестна, но в трейлере отмечается, что это произойдет уже скоро.

Пак Чхан Ук – чем известен режиссер

Свой первый полнометражный фильм, криминальную драму "Луна – мечта солнца" Пак Чхан Ук снял в 1992 году.

Его второй полнометражный фильм "Объединенная зона безопасности" 2000 года, главную роль в котором также сыграл Ли Бьонхон, получил широкую известность в Азии и ряд престижных наград как в регионе, так и за его пределами. В частности, картина претендовала на "Золотого медведя" Берлинале. Впоследствии Квентин Тарантино заявил, что эта лента входит в 20-ку его любимых фильмов, снятых после 1992 года.

Еще большее признание Пак Чхан Уку принесла его трилогия о мести: "Сочувствие господину Месть" (2002), "Олдбой" (2003) и "Сочувствие госпоже Месть" (2005). Наибольшего успеха достиг второй фильм серии, который получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Через 10 лет Спайк Ли снял американский ремейк фильма с Джошем Бролином в главной роли.

Позже Пак Чхан Ук снял романтическую комедию "Я – киборг, но это нормально" (2006), свой англоязычный дебют, триллер "Стокер" (2013) с Николь Кидман и историческую драму "Служанка" (2016), получившую премию BAFTA как лучший неанглоязычный фильм.

Предыдущий фильм режиссера, неонуарная мелодрама "Решение уйти" вышел в 2022 году. Он получил положительные отзывы критиков, стал одним из самых прибыльных южнокорейских фильмов в истории и претендовал на немало престижных наград. В частности, он попал в шортлист "Оскара" в категории "Лучший международный фильм" как кандидат от Южной Кореи, а сам Пак Чхан Ук получил приз Канн как лучший режиссер.

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