В периоды пиковой нагрузки эта стратегия не сработает.

Для многих пассажиров полет в самолете может быть омрачен неудачным посадочным местом, особенно если они при этом разделены со своими друзьями или близкими. Однако бывшая сотрудница стойки регистрации в самом загруженном аэропорту Великобритании Хитроу поделилась с Express советом для путешественников, желающих сменить место без дополнительных расходов.

"Онлайн-регистрация не всегда предоставляет хорошее место, и, честно говоря, никому не нравится сидеть на среднем сиденье", - отмечает она.

По ее мнению, лучшее время для запроса смены места – после окончания регистрации.

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Пассажирам, желающим изменить место, важно запастись терпением; им следует дождаться окончания регистрации или, иногда, посадки всех пассажиров. "В этот момент все невостребованные места, например, у пассажиров, которые не зарегистрировались, становятся доступными", — заключила она.

Однако бывший сотрудник аэропорта Хитроу предупредил, что эта стратегия не всегда может быть успешной, особенно в периоды пиковой нагрузки. В таких случаях пассажиры могут попросить бортпроводников сменить место на борту или договориться с попутчиками.

В то же время, по данным Forbes, авиакомпании распределяют места, исходя из веса и центровки, поэтому пассажирам настоятельно рекомендуется занимать выделенные им места.

"При низкой заполняемости пассажиры, как правило, хотят пересесть, но это может изменить распределение веса и центровку для взлёта", - пояснил Джерри Бранд, представитель голландской авиакомпании KLM.

Авиановости - интересное

Авиакомпания Qatar Airways обустроила свои самолеты бесплатным сверхскоростным интернетом Starlink. пассажирам обещают скорость до 500 Мбит/с на борту, что сопоставимо с оптоволоконным интернетом в квартире.

А вот пассажиры одного из рейсов RyanAir были крайне ошарашены, когда прилетели в Испанию и обнаружили отсутствие своего багажа. Командир экипажа попросту сообщил путешественникам, что ни один из чемоданов не погрузили на борт из-за нехватки времени.

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