Сегодня в столице ожидается самый теплый день из ближайших.

В Киеве в ближайшие дни осадки будут прекращаться, а температура будет оставаться стабильной и без жары. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В целом, по словам синоптиков, в течение 22-26 июля на Киевщине и в столице ожидается погода на любой вкус: при перемещении атмосферного фронта с запада днем 22 июля и ночью 23 июля с колебаниями давления и влажности, с летними кратковременными дождями, местами с грозами, в дальнейшем без осадков.

"Оживленный юго-западный и западный ветер будет нести теплый воздух, обусловливая в целом достаточно теплую погоду без ощутимых колебаний температуры - как ночной, так и дневной", - говорят в Укргидрометцентре.

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Самым теплым, по прогнозу, будет день 22 июля перед приближением фронта. После его прохождения давление будет повышаться, а осадки прекратятся.

Столбики термометров сегодня повысятся до +29°, а затем будет в пределах +27°...+28°. Ночью +17°...+18°.

Погода в Украине - прогноз до конца июля

В комментарии Погода УНИАН начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что в конце июля в Украине сохранится жаркая погода, особенно на юге и востоке - до +35°...+37°. В центре будет до +32°, на западе и севере - умереннее, +23°...+30°. Ожидаются периодические дожди с грозами, преимущественно на западе, севере и в центре. В конце месяца температура снизится, больше всего - на западе и севере, а на юге жара спадет до +30°.

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