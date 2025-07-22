ПО Одесской обалсти на сегодня объявлен І уровень опасности.

В Одесской области на вторник, 22 июля, ввели повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области днем 22 июля ожидается местами во время грозы шквал 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами во время грозы шквал 15-20 м/с. воздух прогреется до +33°...+38°, местами до +28°...+30°. На автодорогах области видимость хорошая.

Видео дня

В Одессе во вторник также будет переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером кратковременный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура днем +28°...+30°. Температура морской воды 17-18°.

Ближайшую неделю в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается преимущественно погода без осадков. Только днем 22 июля и ночью 23 июля пройдут кратковременные грозовые дожди

Температура воздуха ночью составит +18°...+23°, днем +29°...+34°, а днем 22 июля местами до +38°.

Пожарная опасность преимущественно высокого уровня. Температура морской воды 17-18°. Ожидается легкое волнение моря, а днем 22 июля и ночью 23 июля - умеренное

Вас также могут заинтересовать новости: