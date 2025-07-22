Известно, что девушке было 20 лет и она училась в Даремском университете.

20-летнюю Рози Рош, двоюродную сестру принцев Уильяма и Гарри, нашли мертвой в собственном доме в Нортоне, близ Малмсбери в Уилтшире, Великобритания в понедельник, 14 июля, пишет The Telegraph.

Девушка была внучкой дяди принцессы Дианы. Как сообщает издание, ее тело нашли мать и сестра, рядом было огнестрельное оружие. Известно, что накануне она собиралась в путешествие с друзьями. Также издание указало, что Рози была студенткой Даремского университета, где изучала английскую литературу.

Полиция открыла расследование по факту смерти девушки. Местный коронер Грант Дэвис рассказал, что смерть Рози они признали "неподозрительной", то есть версию о насильственной смерти с участием посторонних лиц правоохранители отвергают. Тем не менее, следующее заседание суда назначено на 25 октября текущего года.

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Примечательно, что дедушка девушки, то есть, дядя принцессы Дианы, также застрелился еще в 1984-м году.

В некрологе Yorkshire Post появилась инофрмация о смерти девушки. Также в сообщении указано, что пройдет панихида, а прощание с умершей родные решили провести в закрытом семейном кругу.

Представители королевской семьи Великобритании отказались предоставлять комментарии по поводу смерти родственницы принцев Уильяма и Гарри.

Королевская семья и скандалы

Ранее УНИАН сообщал, что принц Уильям 21 июня, в свой день рождения, опубликовал фото в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы и получил волну хейта от защитников прав животных. Они выразили мнение, что вместо разведения животных, королевская семья должна была бы брать их из приюта. В качестве примера, зоозащитники поставили Уильяму его отца, короля Чарльза, который вместе с женой Камиллой берет бездомных животных, нуждающихся в доме.

Также мы писали, что принц Гарри заявил о желании помириться с британской королевской семьей, поскольку он не знает, сколько проживет его отец, король Чарльз, больной онкологией. Примечательно, что Гарри поделился, что из-за мер безопасности он не разговаривает с отцом.

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