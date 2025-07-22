По словам военных, продолжается ликвидация диверсионных групп.

Факт проникновения российских диверсантов в Покровск Донецкой области подтвердили украинские военные, которые там работают. Об этом сообщает Украинская правда.

По их данным, первые группы российской пехоты в Покровске были зафиксированы еще 5 дней назад - 17 июля. Также военные рассказали, что сейчас продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.

Накануне аналитический проект Deep State сообщал о том, что ДРГ оккупантов начали заходить в Покровск. Отмечалось, что россияне имеют целью закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

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По состоянию на вечер 21 июля продолжался поиск и уничтожение диверсионных вражеских групп.

Ситуация в Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял о попытках РФ завести ДРГ в Покровск, однако, по его словам, такое было постоянно, "даже когда фронт был удален от Покровска". Мол, это происходило и происходит всегда в условиях боевых действий", и "здесь какого-то уникального или тактического подхода россиян нет, украинцы проводят аналогичные операции".

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что на Покровском направлении ситуация тяжелая, ведь российские оккупанты собрали там более 100 тысяч военных, что позволяет им там активно давить на украинские позиции. Впрочем, эксперт отметил, что россияне сейчас имеют продвижение на севере от города, пытаясь взять Покровск в тактическое окружение.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов недавно рассказывал, что Покровское направление лидирует сейчас по количеству атак. По его словам, россияне пытаются продвинуться на север от линии Покровск-Константиновка, и именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Трегубов пояснил, что россияне пробуют развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.

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