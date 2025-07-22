Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42.01 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 22 июля снизился на 5 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 49,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и находится на уровне 42,01 гривни. Курс евро при оплате картой также не претерпел изменений и составляет 49,02 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 22 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 7 копеек, если сравнивать с предыдущим показателем.

Согласно данным Нацбанка, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,79 гривни за один евро. Таким образом, украинская национальная валюта потеряла 18 копеек.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, стоит ли покупать или продавать доллары сегодня. По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, гривневые ОВГЗ остаются лучшим инструментом для инвестиций.

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