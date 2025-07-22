В городе и по области объявлен І уровень опасности.

Во вторник, 22 июля, на Львовщине будет непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 22 июля гроза. Днем град, шквал 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Также по Львовской области объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

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"По территории Львовской области 22 июля грозы. Днем местами значительные дожди, град, шквалы 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

По Львовской области сегодня ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, днем местами значительные. Также ожидаются грозы, а днем местами град. Ветер западный, 7 - 12 м/с, днем местами шквалы 15 - 20 м/с. Днем воздух прогреется до +21°...+26°.

По городу Львову также ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Гроза, днем град. Ветер будет западный, 7 - 12 м/с, а днем шквал 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут +23°...+25°.

В целом, по данным синоптиков, погодные условия во Львове и области в течение недели будут с неустойчивым характером. Ожидается чередование осадков в виде дождя и периодов без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться плюсовой как днем, так и ночью.

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