Немногие киевляне знают, почему на самом деле местность называется именно так.

В столице Украины всего 10 районов, и у каждого из них есть своя уникальная история. Насчет Голосеевского точных сведений нет, однако существуют разные версии и удивительные легенды. Узнайте, чем хорош Голосеевский район на правом берегу столицы и почему его так прозвали.

Почему Голосеевский район так называется - история

Согласно одной из версий, в 1541 году эта местность принадлежала Киево-Печерской лавре. Монахи и священники решили высадить лес на пустоши, отсюда и появилось и название "Голосеево", то есть "сеять на голом месте". В 1631 году Петр Могила построил там церковь и заложил монастырь. Не забыл и о себе, разбив сад и возведя дом. В XVIII веке традицию поддержали местные священники, и в Голосеево было построено множество дач церковной знати.

В народе рассказывают еще одну легенду, которая может объяснить, почему так называется Голосеевский район сейчас. В старину Голосеево было территориально связано с Добрым шляхом и Цымбаловом яром. Когда на шляху провожали чумаков в дальнюю дорогу, их жены и сестры плакали и стонали от горя, то есть, голосили. По этой причине и место горестей так прозвали. У этой версии есть альтернативный вариант - мол, девушки сокрушались не из-за чумаков, а во время нашествия монголо-татарского ига, однако нет никаких доказательств ни первой, ни второй теории.

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Вне зависимости от причин возникновения названия, каждый киевлянин знает, чем хорош Голосеевский район - в этой части города много парков, исторических зданий и мест для отдыха на природе. Нет сомнений и в том, какой район Киева самый большой - Голосеевский граничит с четырьмя другими районами из десяти в черте города, а также с двумя в области.

Также в Голосеевском удобная транспортная развязка - несколько станций метро, автовокзал и автостанции, кроме того, район называют воротами в столицу из-за его размера - он начинается практически рядом с Крещатиком и тянется на южные и западные границы Киева.

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