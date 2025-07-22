Кроме того, враг имел продвижение еще в четырех населенных пунктах.

Российские оккупанты захватили населенный пункт Грушевское Донецкой области, сообщают аналитики DeepState. Грушевское находится недалеко от админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Кроме того, враг имел продвижение еще возле четырех населенных пунктов. В частности враг продвинулся возле Воскресенки и Орехового, на Новопавловском направлении. А также неподалеку Маяка и Уюта, которые находятся севернее города Покровск.

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Ранее аналитики также DeepState сообщали о продвижении РФ на нескольких направлениях. В частности враг получил успехи у Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Вольном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

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Кроме того, эксперты DeepState отмечали, что российские ДРГ начали заходить в город Покровск. По данным аналитиков, целью врага является закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, для давления на Покровск россияне собрали более 100 тысяч военных. Это позволяет врагу проводить постоянные ротации, чем и объясняется успех захватчиков.

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