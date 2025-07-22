Россия планирует за 10 лет потратить около 1,1 трлн долл. США на перевооружение.

Россия готовится к дальнейшей войне и планирует потратить около 1,1 трлн долл. США на перевооружение до 2036 года. Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время совещания послов Украины "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы", это будет самая масштабная программа вооружения РФ со времен распада Советского Союза.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", - отметил Буданов.

Он напомнил, что в рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также запланировано формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

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Глава украинской разведки подчеркнул, что Россия стремится разрушить мировой безопасностный и экономический порядок. Для этого она наращивает присутствие в Африке, прежде всего с помощью ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса", а также поддерживает авторитарные режимы и террористические организации по всему миру.

Также, по его словам, россияне пытаются проводить гибридные информационные и кибероперации на территории других государств, привлекая подконтрольные СМИ и политиков.

"Цель Москвы - навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего - Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира", - подчеркнул Буданов.

Планы России в войне

Ранее в интервью Bloomberg Буданов отмечал, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца года. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США.

В то же время западные СМИ пишут, что российский лидер Владимир Путин, очевидно, не обеспокоен ультиматумом президента США Дональда Трампа и по-прежнему считает достижение своих целей в войне в Украине главным приоритетом.

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