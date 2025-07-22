С запада в нашу страну зайдут грозы.

На вторник, 22 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Непогода, по данным Укргидрометцентра, охватит 10 областей.

І уровень опасности объявлен в:

Волынской;

Львовской;

Закарпатской;

Ривненской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой;

Хмельницкой;

Житомирской;

Винницкой областях.

Здесь, по прогнозу, ожидаются грозы. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода сегодня - прогноз на 22 июля

22 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Днем повсеместно, кроме юго-востока, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Воздух прогреется до +27°...+32°, в западных областях +22°...+27°.

На Киевщине сегодня будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем на Киевщине будет +27°...+30°, а в столице термометры покажут +28°...+30°.

В течение 22-24 июля на реках суббассейна Припяти в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях ожидается продолжение повышения уровней воды. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках рек возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий.

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