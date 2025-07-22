Все составляющие и блоки - китайские, из которых почти половина - от компании CUAV Technology.

ГУР публикует составляющие нового российского БпЛА, который используется как фальш-цель и разведчик. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, новый беспилотник враг использует для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки. По некоторым данным, он также может нести боевую часть весом до 15 кг.

Этот аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но значительно меньше. Все составляющие и блоки китайского происхождения, из которых почти половина - от компании CUAV Technology, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БпЛА. Как уточняется, это такие составляющие как полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули и антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито.

По данным разведки, в октябре 2022 года эта компания объявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ с целью недопущения ее использования в военных целях. Впрочем, уже в 2023 году в России представили БпЛА вертикального взлета якобы собственной разработки, который оказался изделием именно CUAV Technology, доступным на Aliexpress.

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Кроме продукции CUAV, в таких БпЛА используются двигатель и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

"Также БпЛА оснащен китайской копией австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Как и оригинальный образец, китайское изделие предназначено для передачи данных на большом расстоянии - до 40 км в прямой видимости в зависимости от антенны. Устройство позволяет организовывать канал передачи данных от беспилотника к его наземной станции или от БпЛА к БпЛА, расширяя таким образом возможности по ведению разведки", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что двигатели DLE ранее уже использовались РФ в дронах "Гербера" и "Пародия", сервоприводы KST - в БпЛА Shahed-136 ("Герань-2") и V2U, универсальных модулях планирования и коррекции и авиационных бомб.

Российское оружие - последние новости

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", которой российская оккупационная армия терроризирует украинские города.

Установлено, что разработчик ракеты - подсанкционное предприятие "Кронштадт", основным ее носителем является БпЛА "Орион" производства той же компании. Осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н. Особенность "Бандероли" - способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет РФ, в частности семейства "Х".

В то же время Financial Times писало, что рои российских дронов прорывают оборону Украины с рекордной скоростью. В издании подчеркнули, что в последние месяцы беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем обычно.

"Проблема не в том, что воздушная оборона Украины ухудшается. Наоборот, мы видим, что новые тактики роевого нападения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", - отметил журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

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