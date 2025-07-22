Завод частично принадлежит российской компании "Роснефть".

Нефтяной танкер Talara покинул порт Вадинар индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy после санкций Европейского Союза. Судно не загрузило дизельное топливо, как планировалось.

Издание Reuters пишет, что танкер должен был загрузить 60 000 метрических тонн (447 000 баррелей) дизельного топлива с ультранизким содержанием серы 21 июля, груз должны были доставить в Африку.

Изменение плана погрузки предполагает, что санкции ЕС, введенные в отношении Nayara, нарушают экспорт нефтепродуктов с поддерживаемого Россией НПЗ.

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По словам источников, судно Talara не стало загружать груз после введения европейских санкций.

Санкции против НПЗ Nayara - главные новости

Под санкции Европейского Союза попала индийская компания Nayara Energy Ltd, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре (штат Гуджарат), и почти 7 тысяч бензоколонок.

В ответ на это официальный представитель МИД Индии Радхир Джаисвал заявил, что Нью-Дели не поддерживает "односторонние санкции" Евросоюза против России.

Позже в российской нефтяной компании "Роснефть" заступились за индийскую "дочку", заявив, что санкции против Nayara Energy "необоснованные и незаконные".

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