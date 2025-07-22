Акула-ангел - хищник, сидящий в засаде на дне океана.

Под поверхностью океана скрывается неуловимая акула. Она плоская, как блин, идеально приспособленный для смертоносных внезапных атак.

Издание Discover Wild Life пешет, что акула-ангел выглядит как нечто среднее между акулой и скатом, а в длину они вырастают примерно до 2,4 метра. У них большие раздувающиеся плавники по бокам и два маленьких спинных плавника, расположенных на хвосте.

Три вида встречаются в восточной части Атлантического океана, но только один, Squatina squatina, до сих пор обитает в водах Великобритании. У этого вида белые бока, а сверху они темно-желтоватого цвета. На шкуре присутствуют единичные цветные точки, которые помогают замаскировать рыбу на песке.

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Акула-ангел - хищник, сидящий в засаде на дне океана и ожидающий, пока добыча подплывет достаточно близко, чтобы можно было вынырнуть и поглотить ее. Над песком видны только их глаза. Такой способ поджидать добычу очень эффективен - акулы не тратят энергию на преследование, поэтому могут ждать еды по многу дней. Однако исследование тихоокеанских акул-ангелов показало, что они также в значительной степени полагаются на визуальные сигналы.

Кроме того, эти акулы способны самостоятельно перекачивать воду через жабры, чтобы дышать, а это значит, что им не нужно постоянно плавать.

Основными угрозами для акул-ангелов являются коммерческий и любительский лов практически всеми видами снастей, а также деградация среды обитания. Из-за резкого сокращения количества акул-ангелов генетическое разнообразие внутри популяций стало новым фактором.

Акула-ангел не имеет коммерческой ценности, ее не ищут ни ради мяса, ни ради плавников или масла, как других акул. Основную угрозу для нее представляет глубоководное траление, поскольку акулы обитают на морском дне.

Большинство глубоководных рыб, попавших в прилов, погибают в сетях. Природная адаптация акулы-ангела дает ей больше шансов выжить при отлове, поскольку у нее нет плавательного пузыря, который может разорваться при перепадах давления, когда ее извлекают из воды.

Ранее УНИАН писал, что известно об одном из самых быстрых хищников океана.

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